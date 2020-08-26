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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi camide yaşatılacak

GENÇ İHH EKİBİ, MANİSA’DA AKGEDİK TOKİ ORTAOKULUNA KURULMASI PLANLANAN MUHSİN YAZICIOĞLU KÜTÜPHANESİNE KİTAP DESTEĞİ TALEBİNDE BULUNMAK ÜZERE YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ’Yİ ZİYARET ETTİ. BAŞKAN ÇERÇİ KİTAP DESTEĞİNDE BULUNACAKLARINI BELİRTİRKEN, İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİLERDEN BİRİNE DE MUHSİN YAZICIOĞLU İSMİNİN VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞINI BELİRTTİ.

MANİSA 26.08.2020, 11:13 26.08.2020, 11:24
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi camide yaşatılacak

Genç İHH ekibi, Manisa’da Akgedik TOKİ Ortaokuluna kurulması planlanan Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesine kitap desteği talebinde bulunmak üzere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Başkan Çerçi kitap desteğinde bulunacaklarını belirtirken, ilçede yapımı devam eden camilerden birine de Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesinin uygun olacağını belirtti.

Genç İHH ekibi, Muhsin Yazıcıoğlu kütüphane kampanyasına kitap desteği toplamak için Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Genç İHH İl Başkanı Agah Kılıç, “Bilindiği üzere bizler geçen hafta itibariyle bir kütüphane oluşturma çabası içerisine girdik. Bu sebeple çeşitli devlet kurumlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret etmekteyiz. Akgedik Ortaokulunda oluşturulacak Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi kampanyasına belediyemizin desteği bizler için önemlidir. Kütüphane yapacağımız okulun Yunusemre ilçemizde yer alması ve sizlerin de TOKİ Akgedik’e verdiğiniz önemi bildiğimiz için sizleri ayrıca ziyaret etmek istedik. Muhsin Yazıcıoğlu ömrünü milletine adamış vatan millet sevdalısı bir liderdi. Azmi, zalime karşı dik duruşu milli ve manevi değerlere saygılı olması hasebiyle gençliğe önemli bir rol model olmaktadır. Bu noktada bizler elimizden geldiğince onun hatırasına sahip çıkabilmek için elimizden geldiğince çalışmaktayız. Bizler Yunusemre Belediyesinin yapılan projelerden ve çalışmalardan gerçekten memnun olduğumuzu dile getirmek isterim. Bu sebepten sizlerden isteğimiz sadece kitap yardımı değil yapılan projelerden birine Muhsin Başkanın isminin verilmesidir. Çünkü diğer il ve ilçelerimize nazaran Muhsin Başkanın isminin yaşatılması noktasında ilimizde ve ilçemizde bir eksiklik bulunmaktadır.” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muhsin Yazıcıoğlu ile milletvekilliği dönemimde mecliste çalışma fırsatı bulduk. Kendisi dava adamı oluşu ve dik duruşuyla herkesin takdirini almış bir liderdi. Kütüphane kampanyası için elimizden geldiğince kitap yardımı yapalım. Yunusemre ilçemizde evet birçok proje gerçekleştirmekteyiz ve projelere de devlet büyüklerinin isimlerini vererek isimlerini yaşatma çabası içerisindeyiz. İlçemizde yapımı devam eden veya bitmeye yakın camilerimiz bulunmaktadır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin yaşatılması için camilerimizden birisine şehit liderin isminin verilmesi uygun olur.” diye konuştu.

Ziyaretin anısına Agah Kılıç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Büyük Birlik Tasavvuru’ kitabını hediye etti.

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