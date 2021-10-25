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Müftü Soykök’ten futbolculara baklava ikramı

Kasım ayında başlayacak olan Manisa 1. Amatör Lig 2021-2022 sezonu için çalışmalarına devam eden takımlar hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanıyor. Merkez A grubunda yer alan Akmescitspor ile B grubunda yer alan Diyanet İmam Hatiplilerspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök de 8 Eylül Futbol Sahasında oynanan maç öncesi her iki takım futbolcularına baklava ikram etti.

MANİSA 25.10.2021, 16:12
Müftü Soykök’ten futbolculara baklava ikramı

Kasım ayında başlayacak olan Manisa 1. Amatör Lig 2021-2022 sezonu için çalışmalarına devam eden takımlar hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanıyor. Merkez A grubunda yer alan Akmescitspor ile B grubunda yer alan Diyanet İmam Hatiplilerspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök de 8 Eylül Futbol Sahasında oynanan maç öncesi her iki takım futbolcularına baklava ikram etti.

Manisa 1. Amatör Lig 2021-2022 sezonu için çalışmalarına devam eden takımlardan Merkez A grubunda yer alan Akmescitspor ile B grubunda yer alan Diyanet İmam Hatiplilerspor 8 Eylül Futbol Sahasında hazırlık maçında karşılaştı. Diyanet İmam Hatiplilerspor’un 3-2 üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök de izledi. Müftü Soykök maç öncesi her iki takımın oyuncularına baklava ikram ederek, müftülük olarak sportif faaliyetlere destek verdiklerini açıklayarak, “Hazırlık maçına iştirak ettik. Gençlerimizin heyecanı bize de mutlu etti. Diyanet Gençlik Spor Başkanımız Murat Emgener başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müftülük olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak sportif faaliyetlere destek oluyoruz” dedi. Manisa Diyanet İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener, Müftü Soykök’e üstünde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.

Akmescitspor Başkanı Ömer Şen ise, lig öncesi takımı görme açısından hazırlık maçının önemli olduğunu belirterek bütün takımlara yeni sezonda başarılar diledi.

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