Muaythai sporcuları meydan okudu

Muaythai Spor Toto Süper Ligi 2. Ayağı müsabakaları öncesinde sporcular, tarihi Kurşunluhan’da “Meydan Okuma” seranomisi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen seranomiye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve başkan yardımcıları ile Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, As Başkan Şakir Bayramoğlu ve Süper Lig Başkanı Hakan Şahade ve Milli Takım Antrenörü Ediz Barış ile sporcular ve antrenörleri katıldı.

Muaythai Süper Lig Turnuvası için Manisa’ya gelen sporculara ev sahipliği yaptıkları için duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Çelik, müsabakaların 5 asırlık tarihi binanın Osmanlı İmparatorluğu döneminde spor akademisi olarak kullanıldığını vurgulayarak böylesine önemli bir yarışamaya da ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Başkan Çelik, “Manisa bir tarih ve şehzadeler şehri, böylesine bir tarihi binanın avlusunda yapılmasının da ayrı bir güzellik katacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin seçkin sporcuları müsabakalar yapacaklar ve ardından da 2023 şampiyonasına katılacak sporcuların seçilmesi anlamında ciddi adım atılmış olacak. Şehzadeler Belediyesi olarak sporu önemsiyoruz, eğitim çalışmalarına önem veriyoruz.” dedi.

Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ise Türkiye’nin en başarılı sporcularının mücadele edeceği 2. Ayağının Manisa’da yapılacağını kaydetti.

Federasyon Başkanı Yıldız, “Amacımız Milli Takımı en iyi seviyeye getirmek. En son gittiğimiz Abudabi’de gerçekleştirilen Dünya Muaythai şampiyonasında puanlamada dünya birincisi olduk. Temennimiz, buradaki müsabakalarla daha çok tecrübe kazanarak uluslar arası platformda başarılı olmanızdır.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören, Spor Toto Süper Ligi 2. Ayağı müsabakalarında birbirleriyle mücadele edecek sporcuların “Meydan Okuma” seranomisi ile sona erdi.