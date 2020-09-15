Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
'KADINLAR İÇİN DAHA ÖZGÜR BİR DÜNYA' SLOGANIYLA 18 YILDIR MOTOSİKLETİYLE TÜRKİYE'Yİ VE DÜNYAYI DOLAŞAN İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ASİL ÖZBAY, BİR SÜRE ÖNCE ÇIKTIĞI TÜRKİYE TURU KAPSAMINDA MANİSA'NIN SARUHANLI İLÇESİNDE MOLA VERDİ.
’Kadınlar için daha özgür bir dünya’ sloganıyla 18 yıldır motosikletiyle Türkiye’yi ve dünyayı dolaşan İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Asil Özbay, bir süre önce çıktığı Türkiye turu kapsamında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde mola verdi.
İlçedeki Atam Motosiklet Kulübü üyeleriyle birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret eden Özbay, ilçeye bağlı mahallelerde çocuklarla buluşmasına yardımcı olduğu için Başkan Bilgin’e teşekkür etti. Yeni bir Türkiye turuna çıktığını ifade eden Özbay, yolculuğu boyunca konakladığı il ve ilçeleri tanımasına yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini, Türkiye turu kapsamında Ege’den Akdeniz’e ardından Doğu Anadolu bölgesine, oradan da Karadeniz bölgesine geçmeyi planladığını dile getirdi. Başkan Bilgin ise ziyaretinden dolayı Özbay’a teşekkür ederek, "Kendisi gerçekten bir kadının neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Motosiklet ile dünya turuna çıkmayı herkes göze alamaz. Cesareti ve azminden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Özbay’ı Saruhanlı’da misafir etmekten büyük mutluluk duydum" dedi.
Asil Özbay dünyanın en zorlu 10 yolu arasında gösterilen Fas’taki Tzi n’Tichka geçidini tek başına motosikletiyle geçmeyi başarmış ve yine dünyanın çatısı olarak adlandırılan Khardung La tepesine motosikletiyle çıkmıştı.
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:38
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0