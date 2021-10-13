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Motosiklet kazası kameralara yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün Kervanyolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA 13.10.2021, 17:18
Motosiklet kazası kameralara yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün Kervanyolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Kervanyolu’nda dönüş yapmak isteyen kamyonetle çarpışan motosikletli yolun karşısında savruldu ve o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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