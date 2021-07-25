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Modifiye araç tutkunları Alaşehir’de buluştu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen otomobil fuarı, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.

MANİSA 25.07.2021, 18:32
Modifiye araç tutkunları Alaşehir’de buluştu
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen otomobil fuarı, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.

Alaşehir Belediyesinin katkılarıyla Cadde Tuning 1879 tarafından Akarca Mahallesi çevre yolu üzerinde gerçekleştirilen fuarda, yaklaşık 150 modifiye araç sergilendi. Etkinlikte, ses sistemleri başta olmak üzere süspansiyon ve modifiye aksesuarlarla donatılmış araçlar adeta birbirleriyle yarıştı. Fuara katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu organizasyon Alaşehir’e çok yakıştı. Alaşehirli modifiye araçları seviyor. İnşallah bu organizasyonun devamı için biz de belediyemiz olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, sanatçı dostlarımıza, hemşerilerimizei dışarıdan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki yıllarda bu organizasyonda tekrar buluşmayı diliyorum" dedi.
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