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Mısır tarlaları kenevir bahçesine döndü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aynı mahalledeki iki ayrı mısır tarlasında bakımları yapılmış boyları 1 ila 2 metre arasında değişen toplam 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

MANİSA 14.07.2021, 19:54
Mısır tarlaları kenevir bahçesine döndü
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aynı mahalledeki iki ayrı mısır tarlasında bakımları yapılmış boyları 1 ila 2 metre arasında değişen toplam 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi Çakalazmağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde; A.B. (49) isimli şahsın işlediği mısır tarlasında ekili halde boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen bakımları yapılmış toplamda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi Çakalazmağı mevkiinde ise saat 17.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde; C.E. (60) isimli şahsın işlediği mısır tarlasında ekili halde boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen bakımları yapılmış toplamda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
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