Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor

‘Gelecek nesiller için’ sloganı ile yola çıkan Yunusemre Belediyesi, Kütüphane Haftasında öğrencileri Yunusemre Millet Kıraathanesi’nde ağırladı.

Özel Manisa Yunusemre Anaokulu Öğrencileri Kütüphane haftasında Yunusemre Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencileri Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak karşıladı. Miniklere kütüphanenin ve kitap okumanın önemi anlatılırken öğrencilere kitap sevgisi aşılandı. Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencilerine çocuk kitapları da dağıtıldı.