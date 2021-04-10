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Miniklerden polis amcalarına ziyaret

Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan’ı makamında ziyaret ettiler.

MANİSA 10.04.2021, 11:49
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Miniklerden polis amcalarına ziyaret

Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan’ı makamında ziyaret ettiler.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Gülçiçek Hatun Anaokulu miniklerini makamında ağırladı. Polis üniforması giyen minik öğrencilerin, hep bir ağızdan Polis Haftasını kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan’a çiçek sunan ve günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektiren minikler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurunun eşliğinde diğer birimleri gezdiler. Ziyaret edilen tüm birimlerde büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılanan minikler, görev yapan tüm memurların Polis Haftasını kutladılar.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, öğrencilere teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.
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