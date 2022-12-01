Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Murat Germen ve Muradiye Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrendikleri program sonunda miniklere itfaiye yapbozu, kuru üzüm, ehliyet ve başarı belgeleri takdim edildi.

Çocukların trafikte uyulması gereken kuralları eğlenerek öğrendikleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim öğretim döneminde Murat Germen ve Muradiye Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Çocukların Trafik Eğitim Parkı’nı gezdikleri, teorik ve pratik eğitim aldıkları programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İl Jandarma Trafik Müdürü Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik birimleri de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitimlerde minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Görevli trafik polisi, jandarma ya da trafik zabıtası tarafından teorik eğitimi alan minikler, daha sonra pratiğe geçiyor. Trafik eğitim parkında yer alan akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uygulayan minikler, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Hediyeler çocukları mutlu etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Murat Germen ve Muradiye Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine eğitim sonunda itfaiye yapbozu, kuru üzüm, ehliyet ve başarı belgelerini takdim etti. Eğitim boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hediyeleriyle mutlu oldu.