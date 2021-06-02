Minikler Alaşehir’i temsil edecekler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Beşikçioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, Alaşehir’in kültürel, tarihi, doğa ve ekonomik değerlerini tanıtmak için proje hazırladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencileri hazırladıkları tanıtım projesi ile ilçeyi temsil edecekler. İlçenin kültürel, tarihi, doğal ve ekonomik özelliklerini Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenecek çalışmayla tanıtacak olan minikler, bu projeyle de hem kendi ilçelerini keşfetme fırsatı bulacaklar hem de özgüvenlerini gelitirecekler. Alaşehir Beşikçioğlu İlkokulu anaokulu öğrencileri Sare Şahal Adak ve Duru Alya Uygun öğretmenleri Gülten Kahraman ile yaptıkları proje çalışma sonunda Manisa’da yapılacak olan ilçeler temsilciliğine katılacak.

Proje temsilcileri Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz ile bilikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’i makamında ziyaret eden minikler, projelerini anlattı.

Küçük yaşta böylesi projelerle çocukların özgüvenlerini geliştirdiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Proje, Manisa ve ilçelerinde bulunan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin yürüttüğü bir eTwinning projesidir ve proje kapsamının ilçe geneli 4-11 yaş aralığındaki çocukları kapsamaktadır. Projeyle, öğrencilerin yaşadıkları şehir olan Manisa ve ilçelerinin, kültürel ve tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini tanımalarını, toprağında yetişen ürünleri ve bu ürünlerden neler yapılabileceğini bilmelerini sağlamak ve beraberinde araştıran, keşfeden, özgüvenli, vatan millet sevgisine sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Minik yavrularımızın bu yaşta bu tür etkinliklerde bulunmaları bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımıza fırsatlar oluşturduğumuzda neler yapabileceklerini görüyoruz" dedi.