Manisa’nın Selendi ilçesinde bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Selendi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün daveti üzerine öğrencilerle buluştu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile engelli öğrencilerin katılımı ile söyleşi yapan Yurtkölesi, öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

Yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlatan Yurtkölesi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Program sonunda Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım tarafından Yurtkölesi’ne çiçek takdim edildi.