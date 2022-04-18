Milli takımın kalesi Turgutlu Belediyesporlu Betül’e emanet

Turgutlu Belediyespor U16 Hentbol Takımı oyuncusu Betül Yılmaz, Türkiye Hentbol Federasyonu milli takım kampında 18 kişilik kadroya seçildi.

Karadağ’da 18-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Hentbol 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı’nın kadrosuna Turgutlu Belediyespor’dan Betül Yılmaz alındı. Turgutlu Belediyespor’un kalesini başarıyla koruyan Betül Yılmaz, Karadağ’da Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası’nda milli takımın kalesini koruyacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Turgutlu Belediyespor’dan başarılı oyuncumuz Betül Yılmaz’ın milli takım kadrosuna alınmasından büyük gurur ve mutluluk duyduk. Turgutlu Belediyespor Ailesi olarak çok önemli başarılara imza atıyoruz. Betül Yılmaz’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Başantrenörümüz Ergun Erbay’a emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.