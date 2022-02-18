Milli mücadelenin Turgutlu Müftüsü mezarı başında anıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1914 yılından 1951 yılına kadar milli mücadele döneminde de Turgutlu Müftüsü olarak görev yapan Hasan Basri Mutlu Turgutlu Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından mezarı başında anıldı.

Manisa’da 1914 -1951 yılları arasında 37 yıl eski adı Kasaba olan Turgutlu’da Müftü olarak görev yapan ve Turgutlu’nun Yunan işgalinde olduğu yıllarda Yunanlılara karşı Milli mücadele içinde yer alan Kasaba Müftüsü Merhum Hasan Basri Efendi için Turgutlu Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü vefat yıldönümünde mezarı başında bir anma programı düzenledi.

Cahit Gönlübol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Dereköy Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerinin ve Müftü Hasan Basri Efendi’nin torunlarının da katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda, Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla, Hasan Basri Mutlu Efendi hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, Turgutlu’da müftü olarak görev ifa eden, Yunan İşgaline karşı duran böyle bir şahsiyeti unutmayarak bu programı tertipleyen Diyanet Gençlik Koordinatörlüğüne teşekkür ederek, programa katılım sağlayan gençleri tebrik etti.

Müftü Hasan Basri Efendi’nin önemli bir şahsiyet olduğunu ve onu günümüz gençlerine hatırlatmanın gerekliliğini ifade eden Müftü Yavuz, programa katılan Müftü Hasan Basri Mutlu Efendi’nin torunlarına iyi dilek ve temennilerini iletti.

Programa katılan Müftü Hasan Basri Efendi’nin torunu İsmail Akça, Müftü Yavuz’a ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğüne duyarlılığı ve vefakar davranışı için teşekkür etti.

Program İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz tarafından yapılan dua ile son buldu.