Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

Manisa’nın milli mücadele dönemindeki en önemli kahramanlarından biri olan dönemin Manisa Müftüsü Ahmet Alim Efendi vefatının 91. yılında Manisa Müftülüğü tarafından düzenlenen programla anıldı.

Manisa Müftüsü, milli mücadele kahramanı, şair ve musikişinas Ahmet Alim Efendi vefatının 91. yıldönümü münasebetiyle mezarı başında ve Sultan Camiinde cuma namazı öncesinde okunan mevlidi şerifle anıldı.

Kabri başındaki dua programına Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, müftü yardımcıları, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, vaizler ve gençler katıldı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Manisa’nın Manevi değerlerinden olan geçmişte Manisa’ya çok emeği geçen milli mücadele kahramanı, şair ve Müftü Ahmet Âlim Efendi’ye vefa olarak 91. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Önce Çatal Mezarlığındaki kabrini arkadaşlarla ziyaret ettik. Ardından cuma namazı öncesinde Sultan Camiinde mevlid-i şerif ve vaazla yad edilip dua edildi. Gelecek nesillere böyle kıymetli değerlerimizi tanıtmamız vefa borcumuzdur." dedi.