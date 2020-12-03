Milli Eğitim Müdürü Sümen son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde korona virüse (Covid-19) yenik düşen Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde temaslı olarak karantinadayken belirti göstermesi ile birlikte test yaptıran ve test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sümen için, öğle namazı öncesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ın da katıldığı cenaze töreni, Süleyman Şah Camii’nde düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde konuşan Kaymakam Kemal Duru, çalışma arkadaşını kaybetmekten dolayı çok üzüntülü olduğunu dile getirdi. Göreve geldiği günden bu yana eğitim alanında nice başarılara attıkları imzaların altına Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’in çok emeği olduğunu söyleyen Kaymakam Duru, Sümen’e Allah’ran rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Duru’nun konuşmasından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sümen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Kula Kaymakamı Kemal Duru da, camii önünde acılı aile birlikte taziyeleri kabul etti.

Düzenlenen cenaze törenine, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, Milli Eğitim personelleri, öğretmenler ve Sümen ailesinin yakınları katıldı.