Milli Eğitim Müdürü Dikici Sarıgöl’de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Sarıgöl’de öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici Sarıgöl ziyaretini Kaymakam Ali Arıkan’ı makamında ziyaret ederek başladı. Daha sonra Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ı makamında ziyaret eden Dikici, ilçenin eğitim faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar hakkında brifing aldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici daha sonra Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi konferans salonunda tüm okul yöneticileri ile bir araya gelerek, ’Okul yöneticileri gelişim’ Projesi (YÖGEP) çerçevesinde düzenlenen seminere katıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu’nu ziyaret ederken sınıfları dolaşarak öğretmenleri dinledi, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesini dileyen Dikici daha sonra ilçeden ayrıldı.