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Millet Kıraathanesi öğrencileri ağırlıyor
YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞLARIN HİZMETİNE KAZANDIRDIĞI ÖRNEK PROJELERDEN OLAN YUNUSEMRE MİLLET KIRAATHANESİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLIYOR. TÜM KURALLARA RİAYET EDİLEREK AÇILAN MİLLET KIRAATHANESİ, HAFTA İÇİ 08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİYOR.
MANİSA 27.08.2020, 16:30
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Yunusemre Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine kazandırdığı örnek projelerden olan Yunusemre Millet Kıraathanesi öğrencileri ağırlıyor. Tüm kurallara riayet edilerek açılan Millet Kıraathanesi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla faaliyetlerine ara veren Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, normalleşme süreci kapsamında yeniden açılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu tedbirlere sıkı sıkıya uyarak faaliyete başlayan kıraathanede, sosyal mesafe başta olmak üzere açıklanan kurallara uyularak öğrenciler misafir ediliyor. Millet Kıraathanesi’ne gelen öğrenciler, ateşi ölçülüp el dezenfektanı kullandırılarak içeriye alınırken; ders çalışırken de maske kullanıyor.
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