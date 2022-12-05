MHP’li Öner için Kula’da lokma hayrı düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için, MHP Kula İlçe Başkanlığı tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Manisa’da 20 Kasım tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölümüyle MHP teşkilatını derinden sarsan Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner için, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı tarafından lokma hayrı düzenlendi. Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda düzenlenen lokma hayrına MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Cumhur İttifakı partilerinin üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Merhum Öner’in ruhuna ithafen okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından konuşan MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, rahmeti rahmana kavuşan İl Başkanı Murat Öner’i rahmetle andı.