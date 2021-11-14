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MHP’li Çelikkanat ’sansür’ iddialarına sert çıktı

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın Manisa Büyükşehir Belediyesinin ulusal bir internet sitesinde vatandaşların yorumlarına sansür kararı aldırdığına yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Çelikkanat, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün milli değerlerimize saygı ve değerlerimizin korunması hakkında ne kadar hassas olduğunu tüm Türkiye bilmekte iken yanı başımızda olan kişilerin bu hassasiyetimizi görmemesi art niyetlidir" dedi.

MANİSA 14.11.2021, 15:25
MHP’li Çelikkanat ’sansür’ iddialarına sert çıktı

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın Manisa Büyükşehir Belediyesinin ulusal bir internet sitesinde vatandaşların yorumlarına sansür kararı aldırdığına yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Çelikkanat, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün milli değerlerimize saygı ve değerlerimizin korunması hakkında ne kadar hassas olduğunu tüm Türkiye bilmekte iken yanı başımızda olan kişilerin bu hassasiyetimizi görmemesi art niyetlidir" dedi.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın sansür iddialarına yanıt verdi. Çelikkanat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal bir internet platformunda Manisa Büyükşehir Belediyesi başlığı açılarak, başlık altında fikir ve ifade özgürlüğü aşılarak 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde doğru düzgün sirenlerin çalmadığı, sözde milliyetçilik gibi iftira ve yalanlarla dolu yorumlarda bulunulmuştur. Bu paylaşımların eleştiri yapmaktan çok uzak olması ve hakaret içermesi nedeniyle yorumun internet platformunun sayfasından mahkeme kararınca kaldırılması üzerine, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın yapmış olduğu açıklamalar utanmazlık ve iş bilmezliğin itirafı niteliğindedir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün milli değerlerimize saygı ve değerlerimizin korunması hakkında ne kadar hassas olduğunu tüm Türkiye bilmekte iken yanı başımızda olan kişilerin bu hassasiyetimizi görmemesi art niyetlidir. Manisa’mızda nereye bakarsanız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şanlı tarihimizde iz bırakmış ecdadımızın izlerini görmek mümkündür. Hal böyle iken Büyükşehir Belediyemizin sirenleri doğru düzgün çalmadığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Halkın gereken cevabı sandıkta her seferinde verdiğini belirten Çelikkanat, "2009 yılından bu yana üretken belediyecilik anlayışı ile yapılan tüm hizmetleri görmezden gelen bu anlayışa karşı halkımız 2014 ve 2019 yılında gereken cevabı net bir şekilde vermiştir ve yine 2024 yılında verecektir. Geçmiş dönemlerde merkez ilçemizin de uzun yıllardır bu anlayışa teslim edilmemesi, seçimleri kazanamamaları Manisa halkının vermiş olduğu en güzel cevaptır. HDP ve PKK ile kol kola yürüdüklerini unutup, kendilerini milliyetçi ve Atatürk sevdalısı olarak görmeleri de nasıl bir ruh hali içinde olduklarının en basit cevabıdır. Ölümsüz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kullanarak siyaset yapmak, gündeme gelmeye çalışmak tam anlamıyla utanmazlıktır. Şanlı Türk tarihi bir siyaset silahı ve siyasi tasarım vesikası değil; bir şuur, bir destan ve bir şaheser kaynağıdır. Bizler, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın açıklamalarını kınıyor, halkımızı sosyal medyada fikir ve ifade özgürlüğü kılıfı altında yalan ve iftiralarla kandırmaya çalışan kişilerin arkasında durmasına da bir hukukçu olması nedeniyle anlam veremiyoruz. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.

CHP’li Arcak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Manisa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ulusal bir internet sitesi platformunda vatandaşların yorumlarına adeta sansür uyguladığını iddia ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eleştirilere tahammül edemediğini ifade etmişti.

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