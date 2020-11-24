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MHP’den karantinadaki ailelere akşam yemeği

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal öncülünde MHP Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, ‘Biz biriz’ adıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında karantinada bulunan ailelere akşam yemeği gönderilecek.

MANİSA 24.11.2020, 14:25
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MHP’den karantinadaki ailelere akşam yemeği
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MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal öncülünde MHP Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, ‘Biz biriz’ adıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında karantinada bulunan ailelere akşam yemeği gönderilecek.

Kampanya hakkında açıklama yapan MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ, “Manisa MHP Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı olarak #bizbiriz diyoruz. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığı ile mücadele kapsamında karantinada bulunan ailelerimizin evlerine akşam yemeklerini gönderiyoruz. Bu anlamda hem zor durumda olan lokanta esnafımıza fayda sağlıyoruz hem de hastalarımızın bir nebzede olsun yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. İl Başkanımız Ömer Baysal ile başlattığımız bu halka inşallah bütün Manisa MHP camiamızın katılımı ile devam edecek. MHP Manisa İl Başkanımız Ömer Baysal başkanımız bu kampanyamızda biz biriz diyor musunuz var mısınız” dedi.
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