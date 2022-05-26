banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalarda son durum
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Frankfurt’ta
Frankfurt’ta "Türk Mutfağı" rüzgarı
İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor
İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor

MHP’den CHP’nin iddialarına belgelerle cevap

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanına çevirmek için yaptığı imar planı değişikliği kararının iptali için CHP’nin konuyu mahkemeye taşımasının ardından arazinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmaya MHP Manisa İl Başkanı ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı da dahil oldu.

MANİSA 26.05.2022, 14:48
MHP’den CHP’nin iddialarına belgelerle cevap

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanına çevirmek için yaptığı imar planı değişikliği kararının iptali için CHP’nin konuyu mahkemeye taşımasının ardından arazinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmaya MHP Manisa İl Başkanı ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı da dahil oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eko turizm alanı olarak imar değişikliğine gidilen arazinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan süreçte CHP Manisa İl Teşkilatı bugün Manisa Adliyesinde Başkan Ergün hakkında suç duyurusunda bulunurken, MHP Manisa İl Başkanlığı ve Yunusemre İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, imar değişikliği onayında CHP’lilerin de imzası olduğunu ve kararın oybirliğiyle alınmasına rağmen araziyi Cengiz Ergün’ün kızının satın almasıyla dava açıldığını söyledi.

CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında yaptığı açıklamalara CHP’li Saruhanlı Belediyesinden örnek vererek cevap veren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, “CHP Yunusemre İlçe Başkanının Manisa Büyükşehir Belediyemiz hakkında açıklamaları oldu. Kimlerle ittifak halinde oldukları bile şaibeli olan, her demeçlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanacaklarını söyleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’a soruyorum Manisa Büyükşehir Belediyesini 3 dönemdir niye kazanamıyorsunuz. 2019 seçimlerinde kendi bünyenizden aday bile bulamayıp ittifak ortağınızın adayını aday gösterdiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarında Manisalılara en güzel hizmetleri biz vereceğiz. Yolsuzlukla itham ettikleri Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı ithamlar CHP’li Saruhanlı Belediyesinin yolsuzluklarını sağır sultan duydu. Sayın Balaban önce Zeki Bilgin’e bir baksın. Zeki Bilgin’in yolsuzluk yaptığıyla ilgili Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin istedi ve İçişleri Bakanlığı 280 ton hurdayı ihalesiz bir şekilde 280 bin TL’ye sattığı ve bu parayı belediye hesabına yatırmadığı tespit edildi. Sayın Balaban neden Zeki Bilgin ile ilgili bir işlem yapmıyorsunuz? Öyle Saruhanlı’ya gidip HDP’lilerle oynaşmakla bu yolsuzlukları kapatamazsınız, büyükşehir belediyemize vurmakla da bunu yapamazsınız. Helalleşmek babında konuştuklarını ilk önce Saruhanlı Belediye Başkanınızla yapmanız gerekli.” dedi.

“Alınan kararın temelinde CHP meclis üyelerinin de tamamının imzası vardır”

Elindeki meclis kararları ve belgelerle CHP’nin açıklamalarına cevap veren MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ise, “Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması üzerine kamuoyunu aydınlatma gereği ortaya çıkmıştır. Yalan yanlış bilgi ve belgelerle Hem MHP Büyükşehir Belediye Başkanımızı hem de MHP meclis üyelerini ve Cumhur ittifakını töhmet altında bırakmaya çalışan beyhude çabaları gülerek izlemekteyiz. Neye evet neye hayır dediklerini bilmeyen; siyasetten, teknik bilgi ve birikimden uzak, bir Avukatın ağzına yakışmayacak basitlik ve cahillikteki açıklamalar ne hukuka ne de insani değerlere yakışmamaktadır. Öncelikle bahsi geçen alanla ilgili olarak dava açtıkları plana kendilerinin de evet dediklerini unutmuşlardır. Hatta sayın ilçe başkanının ilçesinden seçilen Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mimar Anıl Ceylan’ın dava gerekçeleriyle benzer gerekçelerle yaptığı itirazı Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla ‘itirazın kanuni dayanaktan yoksun olduğu’ nedeniyle red edilmiştir. Yani bizzat Bülent Mersinli, dava açtığı konuların yalan yanlış olduğunu kendisi de kabul etmiştir. Siyasi bir partinin, siyasi bir grubun ne karar aldığını bilemeyecek kadar yaptığı işe uzak olması, Türk Siyasi tarihi açısından bir komedidir. Hele bir Avukat olarak müvekkilinin tutarsız hareketi karşısında ‘kardeşim sen mecliste bu plana evet demişsin, bir de üstüne arkadaşımız tarafından yapılan itirazı da red etmişsin. Nasıl dava açarız?’ diye uyarmaması tirajı komiktir. Bu zihniyetin, ana muhalefetin ilçe başkanı olması ise partisi adına utanç vericidir. İlçe başkanı arkadaş, Cumhur İttifakı meclis üyelerini tarih önünde hesap verecekler diyerek sanki yapılan iş ve alınan karar yanlışmış gibi algı oluşturmaya kalkmaktadır. Ancak alınan kararın temelinde CHP meclis üyelerinin de tamamının imzası vardır.” diye konuştu.

“MHP’liye ait olunca mı sorun başlıyor?”

İmara açılan alanın Ahmet’e - Mehmet’e aitken sorun olmadığını ancak MHP’li birine ait olunca mı sorunun başladığını soran Kutlar, “Yer Ahmet’e - Mehmet’e aitken oy birliğiyle evet diyen zihniyet hatta kendi partilisinin itirazını da oy birliğiyle red eden zihniyet, yeri MHP’li Büyükşehir Başkanının kızı satın alınca mı dava açmaya karar veriyor, hem de aynı gerekçelerle. Gerçekten tarih önünde hesap verecek birileri varsa ne yaptığını bilmeyen CHP meclis üyesi Bülent Mersinli ve onun peşine takılan aklı evvel ilçe başkanıdır. İlçe Başkanının eline alıp salladığı Meclis kararından önce alınan; ‘Eko Turizm’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayına ilişkin meclis kararı işte buradadır, altında da CHP meclis üyelerinin tamamının imzası vardır. Yine kendi partililerinin itiraz dilekçesi de budur ve yine CHP’nin oylarıyla oybirliğiyle ret edilmiştir. Ayrıca siyasetten o kadar uzaklar ki komşu ilimiz İzmir’in CHP’li Büyükşehir Belediyesi 11.04.2022 tarih ve 424 sayılı Belediye Meclis kararıyla aynı şekilde Ekolojik Turizmin nasıl yapılacağını tarif etmiş, Orman alanları dahil Eko turizmin önünü açmıştır. Demek ki yapılan iş yasaldır ve her belediyede yapmaktadır. Siyaset akıl işidir, öngörü işidir, bilgi işidir. Bunları bünyesinde barındırmayanların şov peşinde koşanların yapacağı iş değildir ve yüce Türk milleti bunları görür, değerlendirir ve oyunu kullanır. 3 dönemdir olduğu gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi yine MHP belediyesi olarak kalacak ve devam edecektir. Çünkü Ana muhalefet partisinde olmayan öngörü, akıl ve siyasi kabiliyet Türk milletinde vardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Dün tamam dediklerine bugün hayır diyorlar. Bu hareketler tipik bir Cumhuriyet Halk Partisi Davranışı ben sadece gülüyorum sadece.” dedi.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner CHP’nin iddiaları karşısında herhangi bir karşı dava açıp açmayacaklarının sorulması üzerine ise şunları söyledi: “Ortada bir suç unsuru yok istedikleri kadar suç duyurusunda bulunsunlar bizde bu mesnetsiz açıklamalara karşı adli süreci başlatacağız. Kendi belediyelerinde olayları Saruhanlı’daki olayları herkes biliyor ama kendilerini sütten çıkmış ak kaşık zannediyorlar. Orada şu anda işlem devam ediyor. Tehditler, baskılar bunların hepsini biliyoruz. Geçe günlerde de bunun açıklamasını yapmıştık. Saruhanlı Belediyesini bire bir takip ediyoruz. Bunların kimlerle oynaştığını da biliyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
24°
açık