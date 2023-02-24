MHP Turgutlu İlçe Teşkilatından isimsiz kahramanlara teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu İlçe Teşkilatı, Turgutlu’dan deprem bölgesine giden ve birçok arama kurtarma operasyonunda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi personelini ağırlayarak teşekkür etti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi personelini ilçe binası önünde çiçeklerle karşılayan MHP Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, ekibin kendilerini onurlandırdığını, gururlandırdığını belirterek, "Bugünkü olağan yönetim kurulu toplantımızı Türkiye’nin ve ilçemizin isimsiz kahramanları Manisa Büyükşehir’e bağlı arama ve kurtarma ekibi kardeşlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Hepsine çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.