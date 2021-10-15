Meteoroloji Manisa için uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve batı kesimleri için devam etmekte olan yağışların saat 16.00’dan sonra etkisini artırarak 16 Ekim Cumartesi saat 06.00’ya kadar devam edeceğini belirtti. Yetkililer vatandaşları olası su baskınları, sel kısa süreli fırtına ve hortum olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Manisa il genelinde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Manisa merkez ve batısında bulunan Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli yağışların 15.10.2021 Cuma günü saat 16.00’da başlayıp, 16.10.2021 saat 06.00’ya kadar devam etmesi bekleniyor."