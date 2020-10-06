Meslek liselerinde alan derslerinde yüz yüze eğitim başladı

Meslek liselerinin alan derslerinde yüz yüze eğitim başladı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim, staj uygulamaları 28 Eylül tarihinden itibaren başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlandı.

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi, dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak; teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un belirttiği gibi mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama dersleri kritik bir önem taşımaktadır. 28 Eylül itibariyle işletmelerde beceri eğitimi ve stajlar başlatıldı. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlattık. Bizim arzumuz bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Uygulama dersleri gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve Teknik Eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı. Bakanımızın da belirttiği gibi, yüz yüze eğitime başladığımız için öğrencilerimiz, velilerimiz ve bizler çok mutlu olduk." dedi.

Bakanlığın başlatmış olduğu yüz yüze eğitim programları çerçevesinde Alaşehir’de Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi (Meslek Programı), Kavaklıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi (Meslek Programı), Uluderbent Çok Programlı Anadolu Lisesi (Meslek Programı) olmak üzere 7 okulda eğitime başlandı.