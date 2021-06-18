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Mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşları Mustafa Ceylan için lokma hayrı yaptı.

MANİSA 18.06.2021, 16:19
Mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşları Mustafa Ceylan için lokma hayrı yaptı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitiren mesai arkadaşları Mustafa Ceylan için belediye hizmet önünde lokma hayrı yaptı. Lokma hayrına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Başkan Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Merhum Mustafa Ceylan’ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Ceylan’ın herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir isim olduğunu belirten Başkan Çerçi, değerli bir ismi kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.
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