Merkezefendi’nin Yenidoğan yoğun bakımı kısa sürede açılacak

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde hizmete açılması planlanan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren ve hastane idarecileri ile Morris Şinasi Milletler Arası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer eşlik etti. Merkezefendi Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Morris Şinasi Milletler Arası Çocuk Sağlığı Derneğinin yapacağı katkılar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının tedavisi konusunda Manisa’ya daha donanımlı bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydeden İl Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca Morris Şinasi Milletler Arası Çocuk Sağlığı Derneği’nin verecek olduğu destek ile Merkezefendi Devlet Hastanesi bünyesinde açılacak olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin en kısa sürede hizmete açılacağının müjdesini verdi.