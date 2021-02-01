MER Kolejinin başarısı İspanyol televizyonunda

Manisa’da eğitim öğretim veren MER Kolejinin yakaladığı başarı İspanyol televizyon kanalı Esponales En El Mundo’ya haber oldu. Çekim için Manisa’ya gelen İspanyol Televizyon kanalı ekibine okulun İspanyolca öğretmeni Ester Garcia Garcia eşlik ederken hem okuldaki eğitim hem de Manisa’nın tarihi yapıları İspanyol Televizyonu tarafından görüntülendi.

Manisa’da eğitim öğretim veren Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji kampüsünde İngilizce ve İspanyolca verilen eğitimin yanı sıra hafta sonları Almanca ve Fransızca eğitimin verildiği kulüpler İspanyol televizyon kanalı Esponales En El Mundo’ya haber oldu. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan İspanyol vatandaşlarını konu eden kanal Manisa’da yaşayan ve MER Kolejinin İspanyolca öğretmeni olan Ester Garcia Garcia için Manisa’ya gelirken yapılan çekimlerde hem MER Kolejindeki eğitim kalitesi hem de Manisa’nın tarihi ve Turistik alanlarında çekimler yapılarak hem okulun hem de Manisa’nın tanıtımına büyük katkı sağlandı. MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca okullarının ve Manisa’nın İspanyol Televizyon kanalında haber olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ekibe teşekkür etti.

Okulun İspanyolca Öğretmeni Ester Garcia Garcia, “Bu programda Türkiye’deki hayatımın ve benim için önemli olan tüm insanları göreceksiniz. Özellikle eşim, Türk ailem ve iş arkadaşlarım. Her zaman benimle olduğun için teşekkürler. İşim de benim bir parçam, mesleğim. Öğretmen olmak benim hayalimdi ve çocuklar sayesinde bugün her zaman olmak istediğim öğretmenim. Ayrıca bu program İspanya’daki tüm halkıma, aileme ve arkadaşlarıma onları çok özlediğim ve aynı zamanda hayatımın bir parçası olan herkese mesaj göndermek için bana hizmet etti.” dedi.

İspanya’dan MER Kolejin kampüsündeki yabancı dil eğitimi ile ilgili çekim yapmaya gelen televizyon kanalı İspanyolca öğretmeni Ester Garcia Garcia eşliğinde işlenen dersleri izlediler ayrıca Manisa’nın tarihi ve kültürel yerlerini de gezdiler. Tarihi Sultan Camiinin imam hatibi hafız Ömer Faruk Altunağa’nın Kur’an-ı Kerim tilavetinin görüntülendiği, Türk kahvaltısının detaylarına yer verilen çekimlerde Manisa’nın tarihi ve kültürel değerleri de programda uzun uzun anlatıldı.

MER Koleji İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki dilde eğitim verirken hafta sonları da öğrencilere Fransızca ve Almanca Kulüpleri aracılığıyla eğitim veriyor.