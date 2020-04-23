Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI YILIN STARLARI Ekovitrin 2020 Ekovitrin ARŞİV
BİST
98171
ALTIN
387.023
DOLAR
6.9391
STERLİN
8.5918
EURO
7.5075

MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı

MER KOLEJİ KURUCU TEMSİLCİSİ VE MANİSA KAMPÜS MÜDÜRÜ MEHMET KANCA OKULLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN BELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı

MER KOLEJİ KURUCU TEMSİLCİSİ VE MANİSA KAMPÜS MÜDÜRÜ MEHMET KANCA OKULLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN BELLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:57
3 Okunma
MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı

MER Koleji tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen satranç turnuvası, resim, şiir, öykü ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler açıklandı.

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca okulları tarafından gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin belli olduğunu söyledi.

Resim yarışması

Kanca, “MER Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Resim Yarışması İlkokul kademesinde 1., 4/A sınıfından Rüya Derviş, 2. 4/A sınıfından Eren Karagüle, 3. 2/A sınıfından Berra Dumrul, Ortaokul kademesinde 1. 6/A sınıfından Simay Okyay, 2. 5/A sınıfından Leyla Demir, 3. 5/B sınıfından Asude Başkentli olurken, ilkokul kademesinde 1/A sınıfından Belinay Feride, 1/B sınıfından Azra Öve ve Anasınıfından Ahmet Kerem Oskay ile Ortaokul kademesinde 6/A sınıfından Ceylin Avcıbaşı, 6/B sınıfından Duru Avcı ve 5/B sınıfından Berra Ecem Pehlivan mansiyon ödülü kazandı.” diye konuştu.

Öykü, şiir ve kompozisyon yarışması

Öykü, şiir ve kompozisyon yarışmasının kazananlarını da açıklayan Kanca, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı serbest konulu öykü, şiir ve kompozisyon yarışmasında Ortaokullar arasında kompozisyon dalında 7/A sınıfından Buse Tekin ‘Ağır Problem’ kompozisyonu ile birinci, 6/A sınıfından Simay Mert ’23 Nisan’ konulu kompozisyonu ile mansiyon ödülü kazandı. Şiir dalında 5/B sınıfından Elif Haspolat ‘Bir asır sonra tekrar 23 Nisan’ adlı şiiriyle 1. olurken, 5/B sınıfından ‘Çocuklar adlı şiiriyle Nilüfer Karagülle 2., 5/B sınıfından Berra Ecem Pehlivan da ’23 Nisan’ adlı şiiriyle 3. oldu. Öykü dalında ise birinciliği 5/B sınıfından ‘Çikolata ağacı’ adlı çalışmasıyla Berra Ecem Pehlivan olurken, öykü dalında mansiyon ödülünü ise 5/B sınıfından ‘Bugün 23 nisan’ çalışmasıyla Nilüfer Karagülle kazandı. İlkokullar arası Öykü yarışmasında ’23 Nisan’ adlı çalışmasıyla 2/A sınıfından Tuğra Taşçıoğlu birinci olurken, 1/A sınıfından Beyza Yılmaz adlı öğrenci mansiyon ödülü kazandı.” dedi.

Kanca, Satranç Turnuvasındaki dereceleri de şöyle açıkladı: “100. Yıl Satranç Turnuvasının Ortaokul kategorisinde birinci Fikret Kanca olurken, 2. Emir Uzun, 3. de Ali Efe Güngör oldu. Satranç turnuvasının ilkokullar kategorisinde ise Ramazan Doğan 1., Daniel Dönmez 2., Mark Dönmez 3. oldu.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor
Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor
Şehzadeler Zabıtasından sürpriz kutlama
Şehzadeler Zabıtasından sürpriz kutlama
Manisa Alaşehir'de güvenlikçiler görev başında
Manisa Alaşehir'de güvenlikçiler görev başında

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim