MER Koleji online folklor ekibi kurdu

Akademik eğitim ve başarısı kadar spor, sanat, sosyal ve kültürel etkinliklere de önem veren MER Koleji bu kez ’Online Folklor Ekibi’ kurdu.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine farklı kazanımlar edindirmek zorunda olduklarını hissettiklerini belirten MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Olmazsa olmazımız Ege yöresi Harmandalı ekibi ile Karadeniz yöresi ekibi ve Artvin Yöresi Atabarı ekipleri kurarak ilk gösterilerini de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm velilerimize sergileyerek bizleri mutlu ettiler." dedi.

MER Okulları kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer yaptığı açıklamada, "Manisa kampüsümüzde muhteşem bir 23 Nisan programı izledik başta Mehmet Kanca müdürümüz olmak üzere çok kıymetli Modern Eğitimin Rotası MER Koleji ailesi. Böylesine güzel bir günün ardından sizlere bir teşekkürü borç biliyorum. MER Koleji Manisa Kampüsünün bu güzide ekibine böylesine yetenekli, güzel öğrencilerle, kıymetli velilerine teşekkür ediyor saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet harika bir gün geçirip mükemmel bir bayram programı izledik. Her ne kadar öğrencilerimizden mekan ve bedenen uzak olsak da uzaktan da olsa online neler yapabileceğinizi en güzel haliyle gösterdiler. Ekibimiz bir ekip nasıl olur aile havası içerisinde bunu çok güzel yansıttılar. Bayram programını hazırlayıp takip ettikleri için başta Kampüs Müdürümüz Mehmet Kanca bey olmak üzere Abdullah bey ve Gülden hanımla onlara destek olan Ömer beye, okul öncesi öğretmenlerimiz Sibel hanım, Neslihan hanım, sınıf öğretmenlerimiz Nilüfer Hanım, Hayrettin bey, Hülya hanım, Aysel hanım, Adnan bey, Edebiyat Öğretmenimiz Nurtaç Hanım, İngilizce Öğretmenimiz Esra hanım, İspanyolca Öğretmenimiz Esther hanım, Müzik Öğretmenimiz Fulya hanım, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Murat bey mükemmel gösterileriyle bizleri gururlandırdılar. Düzenlediğimiz Satranç Turnuvasını organize eden Ebru hanım, Resim yarışmamızı organize eden Özge hanım, Şiir, kompozisyon, hikaye yarışmalarını organize eden Elif hanım, Sılay hanım, Nurtaç hanım ile sürekli yaptığımız tüm etkinlikleri gece gündüz demeden afiş haline getiren tasarımlarıyla can veren Feriha hanıma, elbette tüm bunları yaparken ekibimiz arasında köprü olarak basına ve sosyal medyaya yansımasını sağlayan Selin hanım ve kampüsümüzde hiç kimse yokken hazırladığımız programı yine de hoparlörlerden yayınlayan Ekrem beye son olarak da tüm bu çalışmaları alkışlarıyla beğenileri ile yorumlarıyla destekleyen diğer eğitim kadromuza tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor Ulusal Egemenlik Bayramı’nın bitişi, kutsal Ramazan ayının başlangıcı olan bugünlerin hepimize kutlu hayırlı olmasını ülkemize sizlere sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.