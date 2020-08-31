MER Koleji İstiklal Marşıyla yeni eğitim öğretim yılına başladı
17 AĞUSTOS’TA 8 VE 12. SINIFLARINA TAKVİYE KURSLARINI BAŞLATAN MER KOLEJİ, 24 AĞUSTOS’TA TÜM KADEMELERDE ONLİNE EĞİTİMLERE BAŞLARKEN, BUGÜN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AÇIKLADIĞI RESMİ TAKVİME GÖRE TÜM KADEMELERDE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASIYLA BİRLİKTE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA ‘MERHABA’ DEDİ.
17 Ağustos’ta 8 ve 12. sınıflarına takviye kurslarını başlatan MER Koleji, 24 Ağustos’ta tüm kademelerde online eğitimlere başlarken, bugün Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre tüm kademelerde İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına ‘Merhaba’ dedi.
MER Kolejinde bugün sabah saat 09.00’da Kampüs Müdürü Mehmet Kanca önderliğinde yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenler ve çalışan tüm personel İstiklal Marşını okuyarak yeni eğitim öğretim yılına başladı. Online eğitime devam eden tüm kademelerdeki öğrenciler ve öğretmenler de İnternet platformları üzerinden canlı bağlanarak İstiklal Marşını okuyarak kampüsteki törene katıldı.
MER Okulları kurucusu Dr. Emre Mermer, “Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
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