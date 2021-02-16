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Memur-Sen’den MCBÜ yönetimine teşekkür

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a ve MCBÜ ailesine teşekkür etti.

MANİSA 16.02.2021, 07:58
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Memur-Sen’den MCBÜ yönetimine teşekkür

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a ve MCBÜ ailesine teşekkür etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin salgın sürecinde topluma sağladığı katkılar ile Manisa ve Türkiye’de, örnek bir eğitim kurumu olarak gurur verici başarılara imza attığını vurgulayan Öner, ’’Pek çok alanda öncü olan üniversite, ilk olarak 2020 yılı mart ayında piyasa şartlarında bulunamayan dezenfektanların üretimini gerçekleştirip, hastane ve kamu kurumlarının kullanımına sunarak önemli bir ihtiyacı gidermiştir. Diğer yandan PCR testlerini 2020 yılı Nisan ayından itibaren üniversite hastanesinde yapmaya başlayarak 3 günde alınabilen test sonuçlarını 3 saat 20 dakikada almaya başlamıştır. Bu sayede Covid-19 virüsünün teşhisi kolaylaşmış, hastalar hızlıca tespit edilerek yayılımın yavaşlatılmasında sağlık bakanlığının en önemli destekçilerinden biri haline gelmiştir. Yine üniversite bünyesinden yer alan MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Covid-19 aşılarının taşınması ve muhafazası için gerekli olan -86 derecelik ultra derin dondurucular üretilmeye başlanmış, bunun yanında piyasada henüz bulunmadığı dönemde yüz siperliklerinin üretimini gerçekleştirerek sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını gidermiştir.’’ dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği her eylemi ile bir üniversiteden beklenenlerden fazlasını yaptığını belirten Öner açıklamalarına şu şekilde devam etti: ‘’Manisa Celal Bayar Üniversitesi pandemi henüz başlamadan önce vizyoner bir bakış ile hazırlamış olduğu uzaktan eğitim altyapısı sayesinde, 2020 yılı mart ayında ülke çapında uzaktan eğitime geçilmesi kararının verildiği andan itibaren senkron ve asenkron derslere başlamıştır. Online eğitimlere başlanan ilk hafta 24 saat hizmet veren destek hattı, oluşturulan beş binin üzerinde ders materyali ve ders alan otuz altı binin üzerinde öğrencisiyle online eğitim sürecine kolaylıkla adapte olarak çok önemli ve büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu sayede ülkemizde öncü birkaç üniversitesinden biri olarak öğrencilerinin hiç zaman kaybetmeden eğitimlerine devam etmelerine imkan tanımıştır. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını her alanda olduğu gibi üniversite öncesi eğitimde de önemli değişimlere yol açmıştır. Ortaya çıkan bu yeni durum karşısında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilköğretim ve lise öğrencilerine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden online dersler verilmesi kararı alınmıştır. Yoğun bir fiziksel ve teknik altyapı gerektiren bu süreçte Manisa Celal Bayar Üniversitesi toplumun ve Manisa’nın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir. Üniversiteye bağlı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZEM) son teknoloji ile donatılmış stüdyoları, salgının en başından itibaren Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilip, her türlü teknik altyapı ve destek sağlanarak binlerce saatlik EBA ders çekimleri ile on binlerce öğrenci için ışık olmuş, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Üniversite Manisa’nın EBA ders çekimlerinde, Türkiye’deki en başarılı 11 şehir arasına girmesini sağlayarak önemli bir toplumsal sorumluluk görevini de yerine getirmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çekimler sadece Manisa ve Türkiye’de değil, Azerbaycan’dan Türkmenistan’a kadar dünyadaki farklı ülkelerde de öğrenciler tarafından izlenmektedir. Bu kapsamda uzaktan eğitime başlanan ilk günden itibaren donanımlı stüdyoları ve teknik ekibiyle birlikte pandeminin en yoğun olduğu dönemler de dahil olmak üzere gece gündüz stüdyolarını açarak dokuz ay boyunca EBA ders çekimlerinin aksamadan yürütülmesine vesile olan, sağlıktan eğitime, öğrencilere ve topluma önemli katkılar sağlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Ataç’a ve şahsında tüm MCBÜ ailesine sendikamız ve eğitim camiası adına teşekkürlerimizi sunarız.‘’

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise üniversite ve kentin bütünleşmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini belirterek yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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