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Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ’Açlık-yoksulluk’ araştırmasının ocak ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MANİSA 07.02.2021, 07:50 07.02.2021, 09:59
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Memur-Sen ocak ayı açlık sınırını açıkladı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ’Açlık-yoksulluk’ araştırmasının ocak ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 639,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 576,1 TL olarak tespit edildiğini belirten Öner, ‘’Yapılan araştırmaya göre ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,79’luk bir artış yaşandı. Ocak ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 26,77 artışla mandalina, yüzde 21,29 artışla salatalık, yüzde 18,55 artışla çarliston biber, yüzde 14,6 artışla yoğurt; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 45,79 azalışla karnabahar, yüzde 21,17 azalışla domates, yüzde 17,6 azalışla ıspanak, yüzde 11,72 azalışla kabak madde fiyatlarında yaşandı. Ocak ayında aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,04’lük bir artış gözlenirken; ocak ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,28’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise ocak ayında aralık ayına göre yüzde 6,18’lik bir artış gözlemlendi.’’ dedi.

Giyim ve madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Giyim ve giyim madde fiyatlarında düşüş yaşandığını vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ‘’Ocak ayında aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,8’lik bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 13,91 artışla pijama, yüzde 4,26 artışla kemer, yüzde 2,99 artışla ayakkabı tamiri madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 14,48 azalışla eşofman, yüzde 10,46 azalışla kazak, yüzde 8,72 azalışla hırka madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 10,61 artışla parfümler madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 2,41 azalışla tuvalet kağıdı fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 7,16 artışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,95’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 14,28 artışla cep telefonu görüşme ücreti, yüzde 6,9 artışla PTT koli gönderme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ocak ayında aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,23’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,7 artışla hastane yatak ücreti; yüzde 3,03 azalışla ilaçlar fiyatlarında olduğu tespit edildi."

Ulaşım fiyatları arttı

Ocak ayında aralık ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 4,07’lik bir artış olduğu belirlendiğini kaydeden Öner, "Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,24 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 9,59 artışla şoför eğitim kurs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 1,54 azalışla metro ücreti, yüzde 0,34 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,30’luk bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında aralık ayına göre değişimin yüzde 12,65 artışla kırtasiye malzemeleri, yüzde 7,48 artışla oyuncak, yüzde 5,27 artışla tablet madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,52 azalışla üniversite katkı payı, yüzde 2,43 azalışla Hacca gidiş ücreti fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.’’ diye konuştu.

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