banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fındık fiyatları neden her şehirde farklı?
Fındık fiyatları neden her şehirde farklı?
Yaz lezzetleri kışa hazırlanıyor
Yaz lezzetleri kışa hazırlanıyor
“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Spor yapmak için en verimli saat bu!

Memur-Sen açlık-yoksulluk rakamlarını paylaştı

MEMUR-SEN MANİSA İL TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM-BİR-SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI MESUT ÖNER MEMUR-SEN TARAFINDAN HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPILAN ‘AÇLIK-YOKSULLUK’ ARAŞTIRMASININ AĞUSTOS AYI SONUÇLARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞTI. YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE AÇLIK SINIRI 2 BİN 455 LİRA, YOKSULLUK SINIRI İSE 7 BİN 123 LİRA OLARAK TESPİT EDİLDİ.

MANİSA 07.09.2020, 16:07
2
Memur-Sen açlık-yoksulluk rakamlarını paylaştı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘Açlık-yoksulluk’ araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmaya göre açlık sınırı 2 bin 455 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 123 lira olarak tespit edildi.

Ağustos ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 455,7 TL, yoksulluk sınırının ise 7 bin 123,4 TL olarak tespit edildiğini belirten Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Yapılan araştırmaya göre ağustos ayında temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,62’lik bir artış yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 25,17 artışla salatalık, yüzde 21,86 artışla limon, yüzde 17,26 artışla kiraz, yüzde 14,83 artışla patlıcan; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 19,62 azalışla erik, yüzde 17,38 azalışla patates, yüzde 16,08 azalışla armut, yüzde 14,11 azalışla domates madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise ağustos ayında temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Ağustos ayında temmuz ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,84’lük bir artış gözlenirken; ağustos ayında temmuz ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,02’lik bir artış olmuştur.” dedi.

Giyim madde fiyatlarında düşüş yaşandı

Ağustos ayında temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,66’lık bir düşüş gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 2,86 artışla sweatshirt, yüzde 2,54 artışla kemer, yüzde 2,41 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre yüzde 5,64 azalışla kadın tişörtü, yüzde 4,9 azalışla terlik, yüzde 3,75 azalışla elbise, yüzde 3,72 azalışla erkek gömleği madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,32’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında temmuz ayına göre değişimin yüzde 18,64 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,29 artışla bilgisayar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 12,42 azalışla magazinler ve dergiler, yüzde 3,82 azalışla yurtiçi hafta sonu turları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,89’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 5,33 artışla parfümler, yüzde 4,35 artışla makyaj madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında temmuz ayına göre yüzde 1,71 azalışla tuvalet kağıdı, yüzde 0,89 azalışla mendil madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında temmuz ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,29’luk bir artış olduğu belirlendi. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,18 artışla araba kiralama ücreti, yüzde 4,66 artışla araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında temmuz ayına göre yüzde 1,28 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ağustos ayında temmuz ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,23’lük bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,83 artışla telefon ekipmanları, yüzde 0,71 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Ağustos ayında temmuz ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,04’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,37 artışla ameliyat ücreti, yüzde 0,8 azalışla kontakt lens fiyatlarında olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,53’’lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,71 artışla pencere(pvc), yüzde 2,69 artışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi.”

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25