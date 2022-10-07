Meme kanserinde erken tanıya dikkat çektiler

Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki pazaryerinde kurulan stantta kadınlara broşür dağıtılarak erken tanının önemine dikkat çekildi.

Meme Kanseri farkındalık çalışmalarına Dr. Esra Ulu, Dr. Firdevs Özçiftçi tarafından bilgilendirme ve mamografi çektirmek isteyen kadınlar için randevu alımları gerçekleştirildi.

Meme kanseri çalışmalarında kadınlara gerekli bilgilendirmelerin yanında özel yaptırılmış farkındalık magnetleri de dağıtıldı.

Kanserde erken tanının önemli olduğunu belirten Dr. Firdevs Özçiftçiler, "40 yaşını geçen her kadın iki yılda bir meme kanseri için kontrol yaptırmaları gerekiyor. Meme kanseri olup olmadığını kontrol ettirmek isteyen kadınlarımız için Alaşehir Devlet Hastanesinden randevu alarak ücretsiz mamografi çekimi sağlanmaktadır." dedi.