Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kızları futbolda şampiyon oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Genç Kız Futbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları genç kızlar futbol il birinciliği müsabakaları 8 Eylül Stadı’nda oynanan final maçı ile tamamlandı. Çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olan müsabakaların sonunda dereceye giren okul takımları şöyle oluştu: Birinci Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, ikinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi. Düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalyaları ve kupalarını Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. İl birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.