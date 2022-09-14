Meclis’te Manisa Büyükşehir’in çalışmaları anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, meclis üyeleri ve Manisalılara Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Güzgülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa ziyaretinde 2 milyar 675 milyon TL tutarındaki Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin de açılışının gerçekleştiğini hatırlatarak, açılışların detayı hakkında bilgilendirmede bulundu. 20 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Manisa’da ağırladıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Cumhurbaşkanımız hem üzüm fiyatını açıkladı hem de 2 milyar 675 milyon lira tutarındaki Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün de projelerinin yer aldığı kamu hizmetlerinin toplu açılışını gerçekleştirdi" dedi.

Açıklamanın ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve açılışların detaylarını içeren videonun gösterimi gerçekleştirildi.

Kurtuluş Günü konserleri coşkuyu katladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa ve ilçelerinde düzenlenen Kurtuluş Günü Konserleri ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Güzgülü, “Manisa’mızın ve ilçelerimizin kurtuluşlarının 100. yılı olması dolayısıyla birbirinden ünlü sanatçılarla ilimiz genelinde konserler gerçekleştirdik. Bu konserleri planlarken 17 ilçe belediye başkanımızla görüştük. Alaşehir, Turgutlu, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerimizin kendi planlamaları olduğu için bu ilçelerimiz haricindeki tüm ilçelerimizde konser organizasyonu yaptık. 29 Ağustos’ta Demirci ilçemizle başlattığımız konserlerimiz, bugün Soma ilçemizde yapılacak olan Murat Dalkılıç konseri ile devam edecek. Yarın da Köprübaşı’nda düzenleyeceğimiz Uğur Aslan konseri ile etkinliklerimizi noktalamış olacağız. Bu vesileyle Manisa’mızın ve ilçelerimizin kurtuluşunun 100’üncü yılını bir kez daha kutluyor, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.