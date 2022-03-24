MCBÜSEM artık İHA0 ve İHA1 pilotluk eğitimleri verecek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İHA0 ve İHA1 Pilotluk Eğitimleri için Yetkili Eğitim Kuruluşu olarak akredite edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk ve Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ekrem Yılmaz tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan yetkili eğitim kurumu başvurusu, SHGM tarafından 02 Mart 2022 tarihinde olumlu olarak değerlendirilerek MCBÜSEM’in yetkili eğitim kuruluşu olmasına karar verildi.

SHGM Onaylı Ticari İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilot Eğitimleri İHA0 ve İHA1 kategorilerinde düzenlenecek olup İHA0 ehliyeti ile ağırlığı 4kg’a kadar olan hava araçları, İHA1 ehliyeti ile de 25 kg’a kadar olan hava araçları kullanılabilecek. İHA0 eğitimine katılmak için en az 12, İHA1 eğitimlerine katılmak için ise en az 15 yaşını doldurmuş olmak şartı aranacak. Eğitimler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve ön kayıt yapmak için https://cbusem.cbu.edu.tr/iha0-iha1-ticari-pilotluk-egitimleri/ adresi ziyaret edilebilecek.

MCBÜSEM yetkili eğitim kuruluşu olması çerçevesinde Manisa’da İHA0 - İHA1 Ticari Pilotluk eğitimlerine tecrübeli akademisyen kadrosu ile en kısa sürede başlayacak.