Matdere’de sulu tarım için çalışmalar sürüyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına her alanda üreticileri desteklemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi Matdere bağlısında sulu tarıma geçilmesi için önemli bir yatırımı hayata geçirdi.

Son dönemde yağışların azalması ve iklim değişiklikleri gibi nedenlerle oldukça kısıtlı hale gelen tarımsal sulamanın kapalı sistemle sürdürülmesi ve küçük üreticilerin gelir artışına destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi Matdere bağlısında da önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. 230 dönüm arazinin sulu tarıma geçeceği projede terfi ve dağıtım hatları döşendi. Proje çerçevesinde 50 tonluk su deposu ve enerji nakil hattı çalışması ise devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılınç, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 70 milyon liralık rekor bütçeyi tarımsal ve kırsal kalkınmaya ayırdıklarını belirterek, vatandaşların ihtiyaç duyduğu projelerin bir bir hayata geçirilmeye devam edileceğini dile getirdi. Dereköy Mahalle Muhtarı Ramazan Kozan da "Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, getirdi suyumuzu. Bu çalışma güzel oldu. Vatandaşlarımız memnun" dedi.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise, "Cengiz Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katma değeri olan bir yatırım yapıldı. 150-200 kilo dönümden üzün alan vatandaşlarımız sulamayla belki 400 kiloya çıkacak. Bu daha önce Cengiz Başkan ile seçim öncesinde buraya geldiğimizde sondajını ben yapayım borusunu siz döşersiniz demişti. Fakat şartlar yetişmedi. Öyle olunca Cengiz başkana durumu izah ettik. Burada böylesine güzel bir yatırım yapılmış oldu. Bunlar ciddi bir yatırım. Yerinde de bunları görünce mutlu olduk. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün mahalleye yaptığı bir ziyaret esnasında kooperatif kurulması kaydıyla sondaj açma konusunda destek vererek sulu tarıma geçilmesi için bir söylemi olmuş mahallemizde. Arkasındaki süreçte sondaj çalışması tamamlandı fakat mahallemizde kooperatif kurulması başarılı olamayınca sondajın atıl kalmaması için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak devreye girdik. Burada 230 dönüm arazinin terfi ve dağıtım hatları döşendi. 50 tonluk bir su deposu yapılıyor. Enerji nakil hattı yapılıyor. 230 dönüm arazi kuru tarımdan sulu tarıma açılmış olacak. Bunun sonucunda da verim ve kalite artışıyla çiftçilerimizin gelir artışı sağlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.