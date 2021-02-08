MASKİ’nin Köprübaşı ilçesine yatırımları hız kesmiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmetlerine devam ederken Manisa’nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı’nda da büyük yatırımlara hayat verdi. Köprübaşı’nda 12 milyon lira değerinde yatırım yapan MASKİ, ilçe merkezinde atıksu arıtma tesisi ve altyapı projesi de hazırladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Uzak yakın demeden Manisa’yı daha modern bir şehir haline getirmek için büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaptığı yatırımlarla Manisa’yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hizmetlerin hız kesmediği ilçelerden biri de Köprübaşı oldu. Bugüne kadar MASKİ tarafından 12 milyon TL yatırım yapılan Köprübaşı ilçesinde altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi.

44 kilometre altyapı inşa edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle altyapı yatırımlarından taviz vermediklerini belirtti. Sağlıklı kentlerin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edileceğini hatırlatan Başkan Ergün, “101 mahalle projesi kapsamında ise Alanyolu, Kıranşeyh, Arpacı, Tokmaklı ve Yumuklar mahallelerinde alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Borlu Mahallesi için hazırladığımız içme suyu projesi de İller Bankası’nda onay aşamasında. Kendi ekiplerimizle yaptığımız çalışmaları da hesaba kattığımızda 61 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yaptık. İhtiyaç olunan noktalarda da yağmur suyu hat çalışması yaparak, vatandaşlarımızın sorun yaşamalarının önüne geçtik” dedi.

41 içme suyu deposu, 32 terfi binası yenilendi

Manisalılara daha sağlıklı içme suyu temin etmek için depolarda bakım onarım ve temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Köprübaşı ilçemizde 41 adet içme suyu deposu ile 32 adet terfi binasındaki bakım onarım çalışmalarımızı tamamladık. Otomatik klor dozaj pompası montajlarımız ile sağlıklı suyun devamlılığını sağladık. Aynı zamanda yeterli içme suyu temini noktasında ilçe merkezimiz dahil 13 adet sondaj kuyusu açtık. 8 adet içme suyu arıtma tesisi inşa ettik” dedi.

Dere yataklarının temizliği ile tarım arazilerini koruduk

Köprübaşı ilçesinde dere yataklarındaki temizlik çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Ergün, hem can güvenliğini koruduklarını hem de tarım arazilerindeki ürünlere zarar gelmesinin önüne geçtiklerini söyledi. Ergün, “6,5 kilometre temizlik çalışması yaptık. Dere yataklarından 5 bin 300 metreküp rüsubatı uzaklaştırdık. Birçok mahallede kutu menfez ile koruge boru montajları yaptık” ifadelerini kullandı.

Atıksu arıtma tesisi ve altyapı projesi ilçenin çehresini değiştirecek

Daha sağlıklı bir Manisa inşa etmek için durmaksızın proje ürettiklerini ve projeleri de başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirten Başkan Ergün, “Köprübaşı ilçemize yapacağımız yatırımlar için İller Bankası’ndan 100 milyon liralık kredi talebinde bulunduk. Proje kapsamında ilçe merkezine Atıksu Arıtma Tesisi kazandıracağız. İlçe merkezinin içme suyu yağmur suyu ve kanalizasyon hattını da yenileyeceğiz. Borlu Mahallesinde yapılacak olan altyapı çalışması da kredi kapsamındadır. Hemşerilerimizin refah seviyesi yükselmiş bir Manisa’da yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

“Projelerimiz ile hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz”

Manisa’nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yeraltı ve yerüstü yatırımlarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza altyapıları tamamlanmış, daha yaşanabilir yerleşim yerleri bırakmak önceliklerimiz arasında. Bunun için projelerimizi hazırlıyor ve uyguluyoruz. Uzak yakın demeden Manisa’yı daha modern bir şehir haline getirmek için büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Projelerimiz ile insanlarımızın daha gelişmiş bir şehirde yaşamasını istiyoruz” dedi.