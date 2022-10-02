MASKİ’nin çevreci yatırımları devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Manisa için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Demirci ilçe merkezi için de 30 milyon TL yatırım bedeliyle atıksu arıtma tesisi inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Emir de, altyapı projesiyle bir bütün olduğunu belirttiği yatırımın sadece atıksu arıtma tesisi bölümünün 30 milyon TL olduğunu ifade ederek, “28 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesisimizde yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacağız” dedi.

Daha temiz Gediz ve Bakırçay hedefiyle kurulduğu günden bu yana çalışmalarına devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezine de atıksu arıtma tesisi kazandırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Demirci’nin geleceği için yürütülen atıksu arıtma tesisi inşaatını Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve teknik personel ile birlikte ziyaret etti. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Emir, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak

Yatırım ve İnşaat Daire Hilmi Serkan Emir, tesis ile ilgili teknik bilgileri paylaştı. Emir, altyapı projesiyle bir bütün olduğunu belirttiği yatırımın sadece atıksu arıtma tesisi bölümünün 30 milyon TL olduğunu ifade ederek, “28 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesisimizde yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacağız. Betonarme imalatlarımız devam ediyor. Hem Manisa’mıza hem de Demirci’mize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Ergün, atıksu arıtma tesislerine büyük önem veriyor

Daire Başkanı Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, atıksu arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem veriyor. Kurum olarak daha sağlıklı bir çevre için bugüne kadar 6 adet atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Sarıgöl’deki tesisimizde betonarme imalatları tamamladık. Selendi ve Demirci’deki tesislerimizde ise çalışmalarımız sürüyor. Daha sağlıklı bir çevre, gelecek nesillere aydınlık yarınlar bırakmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.