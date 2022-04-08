MASKİ’den taşkın sorunlarına önlem

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesindeki Darkale deresinin Namazgah mahallesinden geçen bölümünde 400 metrelik temizlik çalışması yaptı.

Standartlara uygun içme suyu temini ile kullanılan suların tekrar geri dönüşümünü sağlamanın yanı sıra, ekolojik dengeyi gözeten çalışmalarda da bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü, derelerdeki temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma ilçesindeki Darkale deresinin Namazgah mahallesinden geçen bölümünde 400 metrelik temizlik çalışması yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan taşkınların bir daha tekrarlanmaması ve bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına düzenli olarak temizlik yapılıyor.

Namazgah mahalle muhtarı Nejdet Akbulut, “Soma ilçemizin 7 mahallesinden geçen Darkale Deresinin mahallemizde bulunan kısmında, geçtiğimiz yıllarda büyük sorun yaşadık. Derenin üst bölgelerinden gelen rüsubat tıkanıklık yaşanmasına neden oluyordu. MASKİ ekiplerimiz bakım onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Bu bölgedeki vatandaşlarımız artık taşkın korkusu yaşamayacak. Yılların sıkıntısına MASKİ çözüm buldu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğü yönetimine, daire başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.