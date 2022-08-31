MASKİ’den, tarihi yolda önemli çalışma

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Akhisar ilçesine bağlı Selvili Mahallesinde yapılan yerinde dökme menfez imalatını Mahalle Muhtarı Fikret Bozkurt ile birlikte inceledi. Muhtar Bozkurt, yolun tarihi İpek Yolu’nun bir kolu olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul-Manisa yolu olarak kullanıldığını ifade ederek yapılan önemli çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılı menfez ihalesiyle Akhisar’ın Selvili Mahallesindeki çalışmalarını da tamamladı. Mahallede, tarihi İpek Yolunun bir kolu olan ve Fatih Sultan Mehmet Döneminde düzenlenerek İstanbul-Manisa arasında kullanılan yolda önemli bir yerinde dökme menfez işi yapıldı. Yolun günümüz şartlarına göre dar olması sebebiyle yürütülen çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ve Mahalle Muhtarı Fikret Bozkurt ile yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok Padişah ve Şehzadenin kullandığı yol yapılan çalışmayla yaya ve araç geçişi için güvenli hale getirildi.

“Tarihi bir yolda güzel bir çalışma yaptık”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İl genelinde kurulduğumuz günden bu yana birçok önemli menfez imalatı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Akhisar ilçemiz Selvili Mahallesinde de çok önemli bir projeye imza attık. Çalışmamız ile yol geçişinde yaşanan sıkıntılara çözüm ürettik. Muhtarımız ve mahalle sakinleri de çalışmadan çok memnun kalırken tarihi bir yolda güzel bir çalışma yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Bu yol büyük hayırlara vesile oldu. Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkürler”

Mahalle Muhtarı Fikret Bozkurt, yapılan menfez imalatının öneminin anlatmakla bitmeyeceğini belirterek, “Yapılan menfez çalışması çok hayırlı ve güzel bir iş oldu. Çok ihtiyaç vardı. Dar ve mahallelinin geçmekte zorlandığı yol genişletildi. Devamlı geçilen bir yol olduğu için risk de taşıyordu. Bu yolun genişletilmesi çok iyi oldu. Burası aynı zamanda tarihi İpek Yolu. Asfalt yol olmadan önce İstanbul-Manisa arasında kullanılan bir yol. Şehzadelerin geçtiği bir yol. Bizim için çok önemli bir çalışma oldu. Allah razı olsun. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Mahallemizde açılacak sondaj için de bu güzergahtan geçmek gerekiyordu. Ancak yol dar olduğu iş makinesi de geçemiyordu. Yol yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca mahallemizde tarımsal sulama için bir sondaj açıldı. Bu konuda da Büyükşehir’e teşekkür ediyorum. Bu yol büyük hayırlara vesile oldu. Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkürler” diye konuştu.