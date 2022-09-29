MASKİ’den o iddialar için cevap geldi

MASKİ Genel Müdürlüğü, kurum ile ilgili ortaya atılan ve basında yer bulan iddialara cevap verdi. İdare tarafından kurumun sorumluluk sahasında yer alan bölümlerle ilgili GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu açıklamalarına istinaden bilgilendirme metni yayınlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, basında yer alan ve kurumun da adının geçtiği açıklamalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, MASKİ’nin daha temiz Gediz ve Bakırçay Havzası için birçok çevreci yatırım yaptığı belirtildi. MASKİ yetkilileri, İdarenin endüstriyel nitelikteki atıksuları arıtmakla değil, sadece evsel nitelikli atıksuları arıtmakla yükümlü bir kamu kurumu olduğunu ifade ederek, “Tüm dünyada çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için adımlar atılıyor. Biz de genç bir kurum olmamıza rağmen Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için atıksu arıtma tesislerinden güneş enerji santrallerine, altyapı çalışmalarından içme suyu depolarının bakım-onarımlarına kadar hizmet alanımız içerisinde vatandaşlarımıza refah seviyesi yüksek bir şehir sunmak için çalışıyoruz” denildi.

“6 yılda, 6 atıksu arıtma tesisi inşa edilerek hizmete alındı”

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Daha temiz Gediz ve Bakırçay için Büyükşehir olduktan sonra hizmet vermeye başlamamızın ardından yüksek maliyetler nedeniyle çalıştırılamayan ve atıl durumdaki tesisleri yeniden çalışır yaptık. Bu sürecin ardından Manisa merkezde artık ihtiyacı karşılamayan atıksu arıtma tesisinin yerine yeni bir tesis inşa ettik. Kurum bünyesinde Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir Merkez ile Alaşehir Kavaklıdere’ye inşa ettiğimiz tesisler ile Manisa’ya 6 yılda 6 atıksu arıtma tesisi kazandırdık” ifadelerine yer verildi.

“Alaşehir Merkez AAT Kasım 2020’den bu yana faaliyette, Sarogöl AAT ise son aşamaya geldi”

Kilimcigöldelioğlu’nun açıklamasında belirttiği ‘Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi inşaatları bitirilememiştir’ ifadesi ile ilgili olarak da kamuoyunu bilgilendiren MASKİ, Alaşehir’deki tesisin Kasım 2020’den itibaren su alımı yapılarak faaliyete alındığının altını çizdi. Sarıgöl atıksu arıtma tesisinin ise kısa bir süre önce inşa edilmeye başlanmasına rağmen şuan betonarme imalatlarının tamamlandığı ve mekanik aksamlarının montajlarının yapıldığı ifade edildi.

“Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak”

MASKİ yetkilileri inşa çalışmaları devam eden ve projesi hazır olan tesislerle de ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, “Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Selendi ve Demirci ilçelerimizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Köprübaşı Atıksu Arıtma Tesisimizin projesi de hazır. İller Bankası tarafından ihaleye çıkılacak tesis sonrasında atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak” ifadeleri kullanıldı.

“MASKİ’den önce nüfusun yüzde 34’üne verilen atıksu arıtma hizmeti yüzde 77’ye çıktı”

MASKİ’nin sadece evsel nitelikli atıksuları arıttığını, endüstriyel atıksuların ise sanayi bölgelerinin ya da firmaların kendi sorumluluğunda olduğunun belirtildiği açıklamada MASKİ, “İşlettiğimiz 19 atıksu arıtma tesisi ile 1 milyon 100 binin üzerinde nüfusa hizmet veriyoruz. MASKİ’den önce nüfusun yüzde 34’üne atıksu arıtma hizmeti verilirken yapılan yatırımlar ve atıl tesislerin yeniden çalıştırılmaya başlanması ile birlikte bu rakamı yüzde 77 seviyesine taşıdık. Hedefimiz Manisa’nın tamamına bu hizmeti sağlamaktır” ifade etti.

"Çevreci yatırımlar 2 ödül aldı"

MASKİ yetkilileri, 2016 yılında düzenlenen 2’nci Su ve Çevre Ödüllerinde en çok altyapı ve en çok atıksu arıtma tesisi yapan kurum olarak ödüle layık görüldüklerini, 2019 yılında düzenlenen 5’nci Su ve Çevre Konferansı’nda çevreye en çok yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi ödülü aldıklarını söyledi. Tarafsız kurumlar tarafından ödüle layık görülen MASKİ’nin üzerine düşen görevi layıkıyla yaptığının altını çizen MASKİ yetkilileri, alınan 2 ödülün yapılan yatırımları tescil eden çok önemli bir durum olduğunu söyledi.

"İçime elverişli olmayan sondaj kapatılıyor ya da artıma tesisi inşa ediliyor"

MASKİ tarafından yapılan açıklamaya şöyle devam edildi: “Kilimcigöldelioğlu’nun belirttiği üzere yüzeydeki kirlilik tüm dünyada, ülkemizde ve Manisa’mızda da yeraltı sularına karışabilir. Ancak sondajlarımızın açılışından itibaren uyulması gereken yönetmelikler mevcut. Sondaj açıldığı zaman karşılaşılabilecek ağır metal ve diğer olumsuz durumlara karşı analizler yapılıyor. İçime uygun olmayan sondaj kuyuları kapatılıyor. İçme suyu arıtma tesisi inşa edilerek içime uygun olabilecek sondaj kuyuları için de arıtma tesisi inşa edilip, şebekeye bağlantısı yapılıyor. Şebekeye bağlantısı yapılan suların kurum tarafından gerekli dezenfeksiyon ve klorlama işleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu açıdan içme sularımızın ilçelerimizde içilememesi gibi bir durum yoktur.”

“Salihli’nin köylerinde su içilemiyor ifadesi doğru değil”

İdare olarak vatandaşa kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirterek açıklamalarını sonlandıran MASKİ yetkilileri, “İçme suyu kaynaklarımızdan, depolarımızdan, okul ve cami çeşmelerinden Halk Sağlığı Merkezleri tarafından numune alınarak analiz yapılıyor. Sayın Kilimcigöldelioğlu’nun belirttiği üzere Salihli’nin köylerinde su içilemiyor ifadesi doğru değil. Yapılan analizler sonucunda içime elverişli olmayan herhangi bir durum söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz” denildi.