MASKİ’den o açıklamalara cevap

MASKİ Genel Müdürlüğü, siyasi bir partinin Manisa Milletvekili tarafından Alaşehir atıksu arıtma tesisinden fayda sağlanamadığına yönelik yaptığı açıklamaya cevap verdi. MASKİ’den yapılan açıklamada, Alaşehir ilçesine 39 milyon TL yatırım bedeli ile yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa edildiği ve tesisin çalışır durumda olduğu belirtildi.

Siyasi bir partinin Manisa Milletvekili tarafından Alaşehir atıksu artıma tesisinden fayda sağlanamadığına yönelik gerçekdışı ithamlarına MASKİ’den cevap geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Alaşehir merkezde ekonomik ömrünü tamamlayan tesis yerine 39 milyon TL yatırım bedeli ile yeni bir tesis inşa edildi. Tesiste inşa çalışmalarının bitmesinin ardından 8 Aralık 2020 tarihinde kısmi kabul işlemlerinin ardından su alımına başlandığı belirtildi. Yaklaşık 6 aydır tesisin çalışır durumda olduğu ve başarılı bir şekilde arıtım yapıldığını ifade eden MASKİ yetkilileri, yapılan açıklamanın gerçeklerle bir ilgisi olmadığını söyledi. Atıksu arıtma tesisleri inşa edilirken sözleşmelerde 1 yıllık yüklenici firma tarafından işletme zorunluluğu olduğu ifade edilen açıklamada, bu süreçte tesisin başarılı bir şekilde işletilmesi durumunda kesin kabulünün yapıldığı vurgulandı.

Atıksu arıtma tesislerine 315 milyon TL yatırım yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, kuruluş sürecinin ardından ilçe ve belde belediyelerinden devraldıkları tesisleri bakım onarımlarını yaparak çalışır duruma getirdiklerini ifade etti. Kısa bir süre içerisinde yeni tesisler için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile çalışmaya başladıklarını belirten MASKİ yetkilileri, Manisa, Turgutlu, Soma ve Gördes’e yeni tesisler kazandırdıklarını söylediler. 2020 yılı sonunda Alaşehir merkez ve Kavaklıdere’de inşa ettikleri tesislerin de başarılı bir şekilde çalıştığını vurgulayan MASKİ yetkilileri, yüklenici firma tarafından tesislerin işletildiğini ve 1 yıllık sürecin dolmasının ardından işletmenin tamamen kuruma geçeceğini belirttiler. Bu süreçte yüklenici firma tarafından yapılan işletim sürecinin ve tesislerdeki parametrelerin de yakından takip ettiklerinin altını çizen MASKİ yetkilileri, bugüne kadar yaptıkları 217 milyon metreküp atıksu arıtımı ile Gediz ve Bakırçay Havzalarının özlenen günlerine kavuşturmak için çalıştıklarını vurguladılar.

Sarıgöl’e 30 milyon TL yatırımla atıksu arıtma tesisi inşa ediliyor

Sarıgöl merkezi de evsel nitelikli atıksu kirliliğinden kurtarmak için inşa çalışmalarına başladıklarını belirten MASKİ yetkilileri, Demirci, Köprübaşı ve Selendi’ye de atıksu arıtma tesisi inşa edileceğini söylediler. Yapılacak çalışmalar ile Manisa il genelinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacağı ifade edildi.