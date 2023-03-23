MASKİ’den Kula’ya 120 milyon TL’lik içme suyu yatırımı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kula merkezde 120 milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 18 kilometrelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin metreküplük içme suyu deposunun inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu kapasitesini artırarak hanelere yeterli su temin etmek için yoğun mesaisine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kazma vurulan Kula Merkezin 18 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme işinin 11 kilometrelik bölümü tamamlandı. 120 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen ve tüm hızıyla devam eden çalışmayı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ilçeye giderek inceledi. Aydınyer’e, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, kontrol mühendisleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Aydınyer, çalışmanın Kula merkez için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, son durum hakkında bilgi aldı.

“İlçe için çok önemli bir proje”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Kula için büyük öneme sahip bir projeye geçtiğimiz aylarda hayat verdik. 18 kilometrelik içme suyu terfi hattını çelik borularla döşüyoruz. 11 kilometrelik kısım tamamlandı. Projede, 5 bin metreküplük biriktirme deposunda da imalatlarımız sürüyor. İşimiz içerisinde yer alan 400 metreküplük içme suyu deposu ve pompa istasyonu imalatlarımıza da kısa bir süre içerisinde başlayacağız. Ayrıca, hattın uzaktan takip edilmesini sağlayan SCADA sistemini de hayata geçireceğiz. İlçe için büyük bir öneme sahip bu yatırımımız sorunsuz bir şekilde sürüyor” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer beraberindekiler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ve MASKİ İlçe Şefliğini de ziyaret etti.