MASKİ’den, Köseali’ye inceleme

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesini ziyaret ederek, uzaktan okumalı mekanik sayaç montajlarını Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz ile birlikte inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaçlar ile değiştirmeye başladı. Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Akbaş’a, Şube Müdürlerinden Nedim Başer, MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici ve teknik personel eşlik etti.

“Cengiz Başkanımız sayesinde çok güzel çalışmalar hayata geçiriliyor”

Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, “Cengiz Başkanımız sayesinde çok güzel çalışmalar hayata geçiriliyor. Mahallemize yapmış olduğu hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eskiyle kıyaslayınca mahallemizin kimi sokakları toprak yoldu. Ama şimdi üstyapısı yapıldı, altyapısı yenilendi. Su sayaçları yenilendi. Çok güzel oldu. Şehir merkezindeki mahallelerden bile güzel üstyapıya sahip olduk” dedi.

“Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz”

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Akbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün olurlarıyla başlanan altyapı ve parke taşı döşemeleriyle birlikte bizim de daire olarak müdahil olduğumuz sayaçların dışarı alınması, muhafaza kutularının montajı da sona yaklaştı. Öncelikle 8,5 milyon TL’lik yatırımın Köseali Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtarımız nezdinde tüm hemşerilerimizin hayırlı günlerde kullanmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlar uzun soluklu yatırımlar. Sayın Başkanımızın kullandığı bir tabir var. ‘Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz’ diye. Bu yatırımlar 50 yıllık, 60 yıllık yatırımlara tekabül ediyor” diye konuştu.

Mekanik sayaçlar, uzaktan okumalı mekanik sayaçlarla değiştiriliyor

Değişen ve gelişen dünyaya kurum olarak her anlamda uyum sağladıklarını ifade eden Daire Başkanı Akbaş, “Biz de bu süreçte daire olarak biraz önce arz ettiğim gibi su sayaçlarının dışarıya alınması işini yapıyoruz. Alt ve üstyapısı yenilenen Köseali’de mekanik sayaçların hepsini uzaktan okumalı mekanik sayaçlarla değiştiriyoruz. Bu bize ne gibi avantajlar sağlayacak. Tabi ki değişen ve gelişen dünyada teknolojiyi kullanmak lazım. İlimiz bir tarım memleketi. Köseali de tarımla uğraşan bir mahallemiz. Vatandaşlarımız zaman zaman evlerinde oluyorlar, zaman zaman işleri gereği dışarıda oluyorlar. Bundan sonraki süreçte faturaları her ay düzenli bir şekilde okunacak” açıklamalarını yaptı.