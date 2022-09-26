MASKİ’den Kemerdamları Mahallesine 9,5 milyon TL’lik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi dahilinde Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesindeki altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 11 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme ve 12 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işi tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi dahilinde il genelindeki altyapı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projede Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde 11 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme ve 12 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke döşeme işine başlanacak. MASKİ tarafından Kemerdamları Mahallesine 9,5 milyon TL bedelinde altyapı ve üstyapı yatırımı yapılmış olacak.

“Mahallemiz çok güzel olacak”

MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kaçar ile birlikte çalışmaları inceleyen mahalle muhtarı Ahmet Ayyıldız, “Mahallemizde uzun yıllardır süregelen bir altyapı sorunu vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bu konuda bizlere söz verdi ve şimdi sağ olsun yerine getiriyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından hiçbir sorunumuz kalmayacak, mahallemiz çok güzel olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz, iyi ki varsınız” diye konuştu.