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MASKİ’den il genelinde altyapı ve dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesindeki alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken Güzelyurt ve Keçiliköy Mahallesinden geçen Karaçay Deresi’nde 2,5 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı.

MANİSA 05.12.2021, 17:36
MASKİ’den il genelinde altyapı ve dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesindeki alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken Güzelyurt ve Keçiliköy Mahallesinden geçen Karaçay Deresi’nde 2,5 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde alt ve üstyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde alt ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Mahallede yenilenecek olan 25 kilometrelik içme suyu hattının yüzde 85’i, 26 kilometrelik kanalizasyon hattının yüzde 70 i tamamlandı. 145 bin metrekare kilit parke ve bordür imalatının yüzde 30’unun tamamlandığı mahallede devam eden bin metreküplük içme suyu deposu inşasında da yüzde 30 seviyesine gelindi. 22,5 milyon TL’lik yatırım bedeli ile sürdürülen çalışmalar tamamlandığı zaman mahallenin kanalizasyon alt yapısı da Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine bağlanacak.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda dere yataklarında herhangi bir sorun yaşanmaması için il merkezindeki tüm dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Karaçay Deresinin 2,5 kilometrelik bölümünde temizlik çalışmasına başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Güzelyurt ve Keçiliköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölümde yapılan çalışma ile hem görsel açından bir güzellik yaratılacak hem de yağışlı havalarda olası taşkınların önüne geçilecek.

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