MASKİ’den evde abonelik hizmeti

MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen "Yalnız Değilsiniz" projesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yürütülen projede yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapılmaya devam ediyor. MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Nuriye Özşen’i evinde ziyaret ederek, abonelik işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan işlemler sırasında kısa bir bilgilendirmede bulunan Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Yalnız değilsiniz projesi çerçevesinde bugün Nuriye teyzemizin evindeydik. Kendisinin su aboneliği başvurusunu evinde tamamladık. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de selamlarını ilettik” dedi.

Yürütülen hizmetlerden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Nuriye Özşen ise “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Manisa’ya ve mahallemize çok güzel hizmetler getirdi. Bugün de evimde sizleri ağırlamak beni çok mutlu etti. Abonelik işlemlerimi ayağıma kadar getiren herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” dedi.